Глава UFC прокомментировал желание Джонса стать чемпионом в тяжелом весе
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что думает по поводу стремлений Джона Джонса поучаствовать в соревнованиях за титул чемпиона в тяжелом весе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на MMA Fighting.
Уайт назвал Джонса «величайшим в истории» и напомнил, что он уже давно чемпион в полутяжелом весе.
«Если он захочет вернуться и попробовать свои силы в тяжелом весе, у меня не будет с этим проблем», — заключил глава UFC.