Уайт анонсировал встречу с Нурмагомедовым

Президент UFC Дэйна Уайт рассказала, что собирается встретиться в Лас-Вегасе с Хабибом Нурмагомедовым и обсудить с ним будущее. Об этом сообщил NEWS.ru.

Уайт назвал Хабиба настоящим чемпионом и мужчиной. Он рассказал, что они планируют встретиться за ужином и обсудить, что будет дальше.

«Мы пока не забирали титул у Хабиба. Он чемпион и едет в Вегас», — заключил Уайт.

Сам Хабиб заявил, что не планирует возвращаться в октагон. Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года, после того как одержал победу в поединке против американского бойца Джастина Гейджи. Россиянин удушающим приемом одержал верх над противником во втором раунде. Нурмагомедов объяснил свое решение не возвращаться тем, что дал обещание матери.

«Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул», — заявил спортсмен.

Нурмагомедов некоторое время назад отправил главе UFC Дэйне Уайту сообщение на тему дальнейшего развития своей карьеры.

«Может, Дэйна увидит мое сообщение и подумает: „Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул“», — сказал боец.