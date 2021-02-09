«Пусть ребята дерутся за титул»: Нурмагомедов отказался возобновлять карьеру

Российский боец, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует возобновлять свою карьеру. Об этом он сообщил в эфире «Матч ТВ».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года после того, как одержал победу в поединке против американского бойца Джастина Гейджи. Россиянин удушающим приемом одержал верх над противником во втором раунде. Нурмагомедов объяснил свое решение тем, что дал обещание матери.

«Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул», — заявил спортсмен.

Нурмагомедов накануне отправил главе UFC Дане Уайту сообщение на тему дальнейшего развития своей карьеры.

«Может, Дана увидит мое сообщение и подумает: «Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул», — сказал боец.

Нурмагомедов стал обладателем чемпионского титула UFС в 2018 году, после того, как по единогласному решению судей одержал победу над американцем Элом Яквинтом. После этого он трижды защитил свой титул в боях против ирландца Конора Макрегора и американцев Дастина Порье и Гейджи. Российский боец за время своей карьеры в ММА провел 29 поединков, из которых все были победными.