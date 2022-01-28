Теннисист Даниил Медведев накричал на судью по ходу матча. Но его можно понять

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Australian Open встречался с греком Стефаносом Циципасом. В середине второй партии Медведев сорвался и устроил скандал, поругавшись с арбитром. Причина — поведение греческого спортсмена и его отца.

Причина конфликта

В Мельбурне прошел полуфинальный поединок Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Греции Стефаносом Циципасом. Победа над греком показалась бы довольно будничной, если бы не скандал с судьей матча Хайме Кампистолем — Даниил вышел из себя из-за постоянных подсказок отца Циципаса.

«Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше. Смотри на меня. Я с тобой разговариваю», — обратился Медведев к судье полуфинальной встречи.

Но отец греческого теннисиста Апостолос Циципас и не собирался останавливаться. Надо заметить, что в теннисе такие подсказки категорически запрещены: команде нельзя ничего говорить игроку во время матча.

«Господи, вы сумасшедший. Как вы можете так плохо работать в полуфинале турнира „Большого шлема“? Смотрите на меня, я с вами говорю. Накажите его за общение с тренером, он постоянно разговаривает с отцом», — продолжил возмущаться россиянин.

Позднее он извинился перед судьей и сказал, что ему не стоило реагировать так резко.

Родитель — не помощник на корте

Главный редактор издания «Советский спорт» Николай Яременко рассказал, что сам является отцом подрастающего теннисиста, поэтому старается не присутствовать на трибунах во время турниров.

«Естественно, мне будет казаться лучше тренера, судьи и самого теннисиста, как лучше сделать. В итоге я просто всех замучаю подсказками», — объяснил Яременко. Он отметил, что поведение отца Стефаноса Циципаса недопустимо.

«То, как вел себя родитель Циципаса, — это уже за гранью абсолютно. Нет никаких оправданий его поведению. Мне казалось, что его скорее должны удалить с трибуны, чем делать внушение Даниилу Медведеву», — сказал Яременко.

Журналист отметил, что Даниила Медведева вряд ли подвергнут каким-либо санкциям за эту выходку, но посоветовал ему держать себя в руках и не поддаваться на провокации в финале.

«Не снимут же его с финала, в который он вышел, не будут засчитывать там поражение и так далее. Конечно, надо пожелать Медведеву держать себя в руках, чтобы ничего его психологически не выбивало и не сламывало. Мы можем поздравить Даниила с выходом в финал, но надеемся, что он будет психологически расти», — резюмировал Николай Яременко.

В финале Australian Open Даниил сыграет с прославленным испанцем Рафаэлем Надалем. В случае победы наш теннисист установит рекорд и станет первым теннисистом, которому вслед за дебютным титулом на мейджоре удастся выиграть второй турнир «Большого шлема» подряд.