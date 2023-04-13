Спорт 13 апреля 2023, 04:46 ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина после победы над СКА ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с «Ак Барсом» Pxhere

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Московский ЦСКА победил в решающем матче серии Западной конференции хоккеистов петербургского СКА. Это позволило ему выйти в финал Кубка Гагарина.

Матч состоялся в Москве. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

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Счет открыл нападающий ЦСКА Максим Сорокин. На 13-й секунде встречи он забил шайбу в ворота противников. Также в этой игре отличились Константин Окулов и Даррен Диц.

В финале Кубка Гагарина хоккеисты столичного ЦСКА встретятся на льду с казанским «Ак Барсом». Первый матч состоится 17 апреля в столице Татарстана.

ЦСКА — действующий победитель турнира. Хоккеисты клуба вышли в решающую стадию в четвертый раз подряд, уточнило Nation News.

Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в финальной серии Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:2. За «Ак Барс» отличились Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачев. За омский клуб голами отметились Алексей Береглазов и Вадим Шипачев.