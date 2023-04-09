09 апреля 2023, 20:38
«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина
«Ак Барс» победил «Авангард» в финале Восточной конференции и вышел в финал Кубка Гагарина
Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в финальной серии Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина. Пятый матч серии состоялся в воскресенье в столице Татарстана, хозяева победили в овертайме со счетом 3:2.
За «Ак Барс» отличились Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачев, забросивший шайбу в овертайме. За омский клуб голами отметились Алексей Береглазов и Вадим Шипачев.
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Счет в серии до четырех побед — 4:1 в пользу казанского коллектива.
Соперник казанцев в решающей серии Кубка Гагарина определится позднее. Им станет победитель финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА. На данный момент счет в серии равный, 2-2.
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