Спорт 24 февраля 2024, 17:37 ЦСКА вышел на шестое место в Западной конференции Торпедо проиграло ЦСКА, уступив в шестом матче КХЛ подряд Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Московский ЦСКА обыграл нижегородскую команду «Торпедо» со счетом 2:1. Армейцы вышли на шестое место Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла 24 февраля в Нижнем Новгороде. В составе московского клуба отличились нападающий Максим Соркин и защитник Егор Брюто, сообщили в официальном Telegram-канале московского хоккейного клуба.

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«Рад, что удалось забить. Запомню этот день надолго», — сказал Брюто.

У нижегородцев шайбу в ворота соперника забросил нападающий Бобби Линч.

Для «Торпедо» проигрыш стал шестым подряд. Команда опустилась на седьмую строчку в Западной конференции, а ЦСКА поднялся на шестую.

Ранее канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Летом 2023 года хоккеист перешел в петербургский клуб, до этого спортсмен играл в «Металлурге» и ЦСКА.