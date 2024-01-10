Спорт 10 января 2024, 02:14 «Люблю России честь». Получивший гражданство РФ хоккеист прочитал стихотворение Пушкина Получивший гражданство РФ хоккеист Лайпсик процитировал стихотворение Пушкина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик, который во вторник получил гражданство России по указу лидера РФ Владимира Путина, прочитал стихотворение российского поэта Александра Пушкина «Про себя». Видео опубликовали в Telegram-канале клуба.

«Великим быть желаю, люблю России честь, я много обещаю — исполню ли? Бог весть», — продекламировал Лайпсик.

Реклама

Еще летом 2023 года хоккеист из Канады перешел в СКА. В этом сезоне он сыграл в 14 матчах, где сумел набрать четыре очка. До этого спортсмен играл в магнитогорском «Метллурге» и ЦСКА. За всю карьеру Лайпсика в КХЛ насчитывается 218 игр и 146 очков.

В августе прошлого года президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что каждому иностранному хоккеисту предстоит самому решить, брать ли российское гражданство. По его словам, стать гражданином другой страны — это большой шаг в жизни человека, на который непросто решиться.