ЦСКА вышел на первое место в РПЛ

Московский ЦСКА обыграл «Ротор» из Волгограда в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:0.

Матч состоялся на стадионе «Волгоград-Арена» 1 ноября. На 41-й минуте единственный гол забил полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Его выступление в концовке первого тайма принесло ЦСКА четвертую победу подряд в чемпионате России.

В итоге московский клуб занял первое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Ротор» расположился с шестью очками на 15-й строчке.

В следующем туре столичный клуб сыграет против «Ростова» на домашнем стадионе 8 ноября. «Ротор» встретится с тульским «Арсеналом» на выезде днем ранее.

Ранее Роспотребнадзор разрешил пустить зрителей на матч «Спартак» — «Ростов». Однако при одном условии: трибуны могут быть заполнены не более чем на 6%. В предписания ведомства также входит тестирование методом ПЦР всех спортсменов и персонала, усиление дезинфекционного режима помещений и поверхностей.