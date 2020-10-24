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    24 октября 2020, 17:37

    Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет со зрителями, но с условием

    Ксения Басырова

    Роспотребнадзор разрешил пустить зрителей на матч «Спартак» — «Ростов». Но трибуны могут быть заполнены не более чем на 6%.

    «Согласно внесенным изменениям футбольный матч, запланированный на 31.10.2020 на стадионе „Открытие Арена“, можно проводить с участием не более 2730 человек», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    При этом на стадионе должны полностью обеспечить соблюдение санитарных норм: установить масочный режим и соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники Роспотребнадзора проследят за выполнением требований. Если они обнаружат нарушения, то примут «все меры, предоставленные службе действующим законодательством».

    В предписания Роспотребнадзора также входит тестирование методом ПЦР всех спортсменов и персонала, усиление дезинфекционного режима помещений и поверхностей и другие. Ранее «Спартак» просил допустить до матча 15 500 человек.

    Сайт Ura.ru сообщил, что доктор Комаровский назвал футбол лучшим способом профилактики коронавируса. Спорт на свежем воздухе поможет не заразиться COVID-19.