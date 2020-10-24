Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет со зрителями, но с условием
«Согласно внесенным изменениям футбольный матч, запланированный на 31.10.2020 на стадионе „Открытие Арена“, можно проводить с участием не более 2730 человек», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
При этом на стадионе должны полностью обеспечить соблюдение санитарных норм: установить масочный режим и соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники Роспотребнадзора проследят за выполнением требований. Если они обнаружат нарушения, то примут «все меры, предоставленные службе действующим законодательством».
В предписания Роспотребнадзора также входит тестирование методом ПЦР всех спортсменов и персонала, усиление дезинфекционного режима помещений и поверхностей и другие. Ранее «Спартак» просил допустить до матча 15 500 человек.
Сайт Ura.ru сообщил, что доктор Комаровский назвал футбол лучшим способом профилактики коронавируса. Спорт на свежем воздухе поможет не заразиться COVID-19.