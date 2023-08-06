Спорт 06 августа 2023, 00:26 ЦСКА разгромил «Локомотив» в третьем туре РПЛ ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4:1 в матче РПЛ Unsplash

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Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Со стороны армейцев первым отличился нападающий Федор Чалов, он реализовал пенальти на 29-й минуте. На 31-й минуте защитник Милан Гайич увеличил преимущество команды.

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В начале второй половины игры Максим Мухин забил третий мяч, но Егор Погостнов туту же отыграл еще один гол. За 25 минут до финала Мухин установил окончательный счет поединка.

После трех матчей ЦСКА заняли пятое место в РПЛ, набрав шесть очков. У «Локомотива» занимает восьмое место с четырьмя очками в активе. Лидером РПЛ является московский «Спартак», у него девять очков.

В конце июля матч второго тура Российской премьер-лиги провели в Грозном. Московский ЦСКА обыграл хозяина площадки, клуб «Ахмат», со счетом 3:2.