Спорт 31 июля 2023, 06:28 ЦСКА обыграл «Ахмат» и повторил рекорд РПЛ ЦСКА в матче РПЛ в Грозном обыграл «Ахмат» со счетом 3:2 Unsplash

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В Грозном состоялся матч второго тура Российской премьер-лиги. Московский ЦСКА обыграл хозяина площадки, клуб «Ахмат», со счетом 3:2. Все мячи загнали в ворота с пенальти, сообщил «Чемпионат».

На 12-й минуте с поля удалили защитника «Ахмата» Марата Быстрова, через минуту нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет. На 25-й минуте форвард Мохамед Конате сравнял его. Затем московский игрок забил еще один гол, успешный бросок повторил футболист грозненской команды. На 79-й минуте Федор Чалов забил третий гол и принес своей команде победу.

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По итогам встречи ЦСКА занял восьмое место турнирной таблицы, «Ахмат» — 14-е. Все голы забили с пенальти и повторили рекорд чемпионатов России по их количеству. В 1999 году в матче «Ротора» против «Черноморца» назначили пять 11-метровых ударов. Тогда игра завершилась со счетом 5:2.

Другой московский клуб, «Локомотив», обыграл в матче второго тура РПЛ воронежский «Факел» со счетом 4:1.