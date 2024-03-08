Спорт 08 марта 2024, 20:49 ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел из Кубка Гагарина РИА «Новости»

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Ярославский «Локомотив» на льду «Арены 2000» обыграл ЦСКА в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Хозяева обыграли действующего победителя турнира со счетом 6:3 и вышли в четвертьфинал Кубка.

В составе хозяев отличились Александр Полунин, Александр Елесин, Андрей Сергеев, Алексей Береглазов, Иван Чехович и Максим Шалунов. В составе москвичей шайбы забросили Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.

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Ярославский «Локомотив» вышел в ¼ финала. Соперник ярославцев пока не определился.

Хоккеист и олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «360» рассказал, как за последние годы изменился российский хоккей. Спортсмен считает, что он стал более стремительным, со льда ушли «габаритные ребята».