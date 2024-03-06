Эксклюзив 06 марта 2024, 01:00 «Стал быстрее и ниже по росту». Егор Яковлев рассказал о нюансах современного хоккея Хоккеист Яковлев: современный хоккей стал быстрее, ушли габаритные спортсмены Телеканал «360»

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Современный хоккей изменился, он стал быстрее и «ниже по росту». Хоккеист, олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей» признал, что уровень хоккея в России немного упал.

«Уровень действительно немножко упал сейчас, потому что все равно легионеры приезжали очень хорошие, прямо первоклассные были», — заявил Яковлев.

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Сейчас качественных легионеров стало меньше, отметил спортсмен. При этом российский хоккей не стал менее интересным. Многие команды перестраиваются, добавил хоккеист.

«Сейчас такая идет перестройка у нас в хоккее, хоккей стал быстрее. Он у нас стал ниже по росту, ушли вот эти габаритные ребята», — пояснил собеседник Маруси.

Яковлев рассказал, что сейчас на передний план выходят «скоростные ребята», которые хорошо умеют обращаться с шайбой. В КХЛ становится все больше таких команд, добавил спортсмен.