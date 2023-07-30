Спорт 30 июля 2023, 21:07 «Локомотив» обыграл воронежский «Факел» в матче второго тура РПЛ «Локомотив» в матче второго тура РПЛ обыграл «Факел» со счетом 4:1 РИА «Новости»

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Московский ФК «Локомотив» в гостях обыграл воронежский «Факел» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 4:1.

У «Локомотива» отличились Артем Дзюба, Наир Тикнизян и Сергей Пиняев. Тикнизян оформил дубль впервые в карьере. У воронежцев единственный гол забил Евгений Марков на 33-й минуте.

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В следующем туре «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА, встреча пройдет 5 августа. «Факел» в гостевом матче встретится с «Балтикой» в Калининграде.

Матч РПЛ между нижегородским «Пари НН» и «Уралом» из Екатеринбурга завершился нулевой ничьей впервые в новом сезоне. Обе команды сконцентрировались на защите и не пропустили ни одного гола, во второй половине встречи игроки также не смогли пробить защиту друг друга.

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл грозненский «Ахмат» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Матч в Грозном завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.