20 февраля 2024, 15:21
ЦСКА неожиданно расторг контракт с американским баскетболистом Бартоном
Бывший игрок НБА Бартон покинул ЦСКА спустя три недели после подписания договора
Американский баскетболист Уилл Бартон ушел из ЦСКА, не сыграв за армейцев ни одной игры. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Спортсмен подписал контракт с ЦСКА три недели назад. Соглашение расторгли из-за одного из условий, прописанных в документе. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вернулся в США.
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«Клуб продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера», — указали в пресс-службе.
Ранее антидопинговое агентство дисквалифицировало на три месяца экс-капитана баскетбольной команды ЦСКА Никиту Курбанова. Такое решение в надзорном ведомстве приняли из-за наличия запрещенного вещества в допинг-пробе спортсмена. По информации РУСАДА, баскетболист принимал кокаин.
Курбанов приостановил спортивную карьеру в октябре 2023 года. В ЦСКА сообщали, что спортсмен решил уйти из спорта по личным причинам.
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