Спорт 18 января 2024, 16:07 Бывшего капитана ЦСКА Курбанова дисквалифицировали за кокаин РУСАДА дисквалифицировало экс-капитана ЦСКА Курбанова за кокаин РИА «Новости»

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Экс-капитана баскетбольной команды ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали на три месяца по решению Российского антидопингового агентства за употребление кокаина. Об этом сообщила пресс-служба РУСАДА.

В надзорном ведомстве уточнили, что в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста нашли запрещенную субстанцию — кокаин. По Общероссийским антидопинговым правилам, временное отстранение действовало с 20 октября 2023 года и завершится 19 января 2024 года.

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Курбанов приостановил спортивную карьеру 27 октября. Тогда в ЦСКА объяснили, что он взял паузу по личным причинам.

Баскетболист является воспитанником армейцев. Он выступал за петербургский и краснодарские клубы, но в 2015 году вернулся в ЦСКА. Вместе с «красно-синими» Курбанов трижды становился чемпионом Евролиги и семь раз — Единой лиги ВТБ.

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