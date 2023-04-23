Спорт 23 апреля 2023, 23:05 ЦСКА не смог обыграть «Локомотив» Матч между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках 24 тура РПЛ закончился со счетом 1:1 РИА «Новости»

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«Локомотив» и ЦСКА в рамках 24 тура РПЛ сыграли вничью. Игра, которая прошла 23 апреля на стадионе армейцев, закончилась со счетом 1:1.

Счет открыли хозяева на 22-й минуте. Гол в ворота соперника отправил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Он принял мяч в штрафной и пробил в дальний угол ворот. В составе красно-зеленых на 87-й минуте отличился француз Вильсон Изидор, забив гол после розыгрыша углового.

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Защитник «Локомотива» Марио Митай, выйдя на замену и пробыв на поле всего 20 минут, получил красную карточку. Поэтому с 40-й минуты железнодорожники играли в меньшинстве, однако это не помогло ЦСКА вырваться вперед.

После 24 туров ЦСКА занимает четвертую строчку турнирной таблицы. В активе армейцев 45 очков. «Локомотив» набрал 29 очков и находится на 10-й строчке. Па первом месте расположился «Зенит».