ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

Встреча прошла на поле ЦСКА. В этом матче «Краснодар» играл под руководством Александра Ермаковича. Главный тренер клуба Виктор Гончаренко отбывает двухматчевую дисквалификацию.

Также с ничейным счетом 0:0 завершился матч между тульским «Арсеналом» и подмосковными «Химками». Встреча прошла в Туле.

Сейчас в активе «Краснодара» и ЦСКА по 17 очков. Клубы занимают в турнирной таблице четвертое и пятое места соответственно, отметил «Интерфакс». «Арсенал» с девятью очками расположился на 12-й строчке, в активе «Химок» восемь баллов. Клуб находится на 14-м месте.

Несколькими часами ранее самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 обыграли московское «Динамо». Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве. Автором единственного года стал полузащитник Роман Ежов. Он забил москвичам на 23-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.