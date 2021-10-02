«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 обыграли московское «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Автором единственного года стал полузащитник Роман Ежов. Он забил москвичам на 23-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.

Встреча прошла в присутствии 7437 зрителей.

Игроки «Динамо» впервые в этом сезоне не смогли забить. Сейчас клуб находится на втором месте в турнирной таблице с 19 очками. Для самарцев сегодняшняя победа — четвертая в сезоне, с 13 очками в активе они находятся на 10-й строчке.

Следующий матч у «Крыльев Советов» будет с «Нижним Новгородом» 17 октября. «Динамо» в этот же день сыграет со «Спартаком».