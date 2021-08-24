Церемония открытия Паралимпийских игр пройдет в Токио 24 августа

В Токио готовятся к торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр, которая состоится 24 августа. Как сообщил ТАСС, из-за пандемии было решено провести соревнования без зрителей на трибунах.

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс отметил, что последние полтора года были очень непростыми для мирового спорта. Из-за пандемии пришлось пойти на беспрецедентные меры — перенести Олимпиаду на год, изменить многое в самих соревнованиях и в мерах безопасности для всех спортсменов. Паралимпийские игры также пришлось перепланировать.

В Паралимпийских играх в Токио примут участие 4 400 атлетов, они представят 162 национальные команды. Среди них будет и сборная беженцев. Некоторые страны появятся на Паралимпиаде впервые. Тем не менее, число стран окажется немного меньше, чем в 2012 году в Лондоне. Соревнования в Токио проведут по 22 видам спорта. Ожидаются и дебюты: в этом году в программу впервые включат парабадминтон и паратхэквондо.

К сожалению, коронавирус успел внести свои коррективы и в проведение Паралимпийских игр. Среди людей, которые готовили мероприятие, ковидом заболел уже 101 человек.