Более 100 человек, задействованных в проведении Паралимпиады, заболели ковидом

С начала подготовки к Паралимпиаде в Токио медики выявили 101 случай ковида среди людей, которые занимаются организацией соревнований. Статистику начали вести 12 августа. Об этом сообщил сайт «Токио-2020».

По данным организаторов, больше всего случаев ковида — 64 — выявили среди работников, которых наняли для подготовки к Паралимпиаде. Максимальный суточный показатель зафиксировали 18 августа. Тогда медики выявили 18 случаев заражения коронавирусом.

Олимпийские и Паралимпийские игры должны были пройти в Токио в прошлом году, однако спортивный праздник решили перенести из-за пандемии коронавируса. Также организаторы решили провести соревнования без зрителей, чтобы исключить вспышку коронавируса.

В Японии сейчас сложилась непростая эпидемическая обстановка. Власти ввели в Токио, Сайтаме и Тибе режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в стране выявили более 395 тысяч случаев болезни. От последствий заражения коронавирусом умерли 15 592 человека.