Трусова оценила свой третий рекорд в Книге Гиннесса

«Мне родители сказали, что в третий раз занесли. Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях», — отметила спортсменка.

Трусова добавила, что ей пока не приходило денежное вознаграждение за занесение в Книгу рекордов.

По информации сайта RT, юная фигуристка попала в Книгу рекордов Гиннесса за то, что исполнила четверной тулуп, лутц и флип.

Ранее Александра Трусова оказалась в Книге рекордов Гиннесса, потому, что первая в женском фигурном катания выполнила четверной флип.