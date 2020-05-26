Трусова оценила свой третий рекорд в Книге Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова узнала о том, что в третий раз оказалась в Книге рекордов Гиннесса. Она поделилась с журналистами реакцией. Об этом сообщил РБК.
«Мне родители сказали, что в третий раз занесли. Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях», — отметила спортсменка.
Трусова добавила, что ей пока не приходило денежное вознаграждение за занесение в Книгу рекордов.
По информации сайта RT, юная фигуристка попала в Книгу рекордов Гиннесса за то, что исполнила четверной тулуп, лутц и флип.
Ранее Александра Трусова оказалась в Книге рекордов Гиннесса, потому, что первая в женском фигурном катания выполнила четверной флип.