Спорт 27 мая 2023, 02:01 Третий брат Емельяненко одержал победу в дебютном бою в ММА Младший брат Федора Емельяненко одержал победу над чемпионом России-2007 по дзюдо Соцсети Ивана Емельяненко

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Младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван выиграл дебютный бой в ММА. Он одержал победу над чемпионом России-2007 по дзюдо Алексеем Леденевым, сообщил РЕН ТВ.

Схватка по правилам смешанных единоборств прошла в Москве на турнире суперсессии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Для младшего из трех братьев Емельяненко — бойца смешанного стиля (ММА) — бой стал дебютным. Поединок продлился все три раунда и закончился единогласным решением судей.

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Изначально соперником Емельяненко должен был стать бразилец Фабио Мальдонадо, но его позднее заменили. Иван Емельяненко со старта стал выплескивать серию ударов, в конце первого раунда он отправил Леденева фактически в нокдаун. Во втором раунде соперники держались на дистанции.

Заключительный раунд начался с наскоков Леденева, Емельяненко держался на контратаках. В итоге судьи признали победителем Ивана.

Ранее блогер Артем Тарасов сообщил, что боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко находится в предынсультном состоянии. По его словам, на здоровье спортсмена сказалось употребление спиртного.