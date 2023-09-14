Спорт 14 сентября 2023, 20:07 Тренера Слуцкого оштрафовали и отстранили от футбола на год условно РФС оштрафовал тренера Слуцкого на 100 тысяч рублей за оскорбление журналиста РИА «Новости»

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Тренера Леонида Слуцкого обязали заплатить штраф в 100 тысяч рублей из-за неэтичного поведения. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

На заседании комитета по этике РФС пришли к выводу, что Слуцкий нарушил регламент комитета, а именно его восьмую статью. В августе он участвовал в программе «Коммент.Шоу», где назвал «19-летним дебилом» журналиста, у которого ранее возник конфликт с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

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«Субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС. И поэтому такие субъекты должны вести себя достойно, этично, уважительно в любое время», — отметили в организации.

Слуцкому не только назначили штраф, но и отстранили на год условно от футбола.

В августе Артема Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за грубость, которую он позволил себе по отношению к журналисту.