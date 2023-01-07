Спорт 07 января 2023, 21:22 Тренер «Зенита» попал в санкционный список Зеленского Зеленский лишил тренера «Зенита» Тимощука всех государственных наград Украины РИА «Новости»

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Экс-полузащитник сборной Украины, тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук оказался в санкционном списке, который утвердил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Фамилию Тимощука включили в перечень из 119 деятелей культуры и спорта, которым ограничили права на Украине. Против спортсмена наложили санкции по 14 пунктам, в их числе — лишение украинских государственных наград.

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Спортсмену также запретили совершать перелеты над территорией Украины и контакты в сфере спорта. Срок санкций составляет 10 лет.

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В общей сложности Тимощук провел 144 матча за сборную Украины. Он играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Футболиста взяли в тренерский штаб петербургской команды в 2017 году.

Президент Владимир Зеленский еще одним указом лишил гражданства 13 священников канонической Православной церкви Украины. Санкция, по данным СМИ, коснулась викария Тульчинской епархии, епископа Сергия Ладыжинского, а также митрополита Брацлавской и Тульчинской епархий Ионофана.