Тренер «Зенита» оценил шансы на возвращение Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы на возвращение в команду форварда Александра Кокорина, арендованного «Сочи». В конце июня него истекает контракт с петербургским клубом.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Моя позиция давно известна, она не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства», рассказал он.

Ранее в СМИ писали о том, что наставник питерского «Зенита» хочет видеть в составе команды бомбардира Кокорина. По данным разных изданий, клуб уже предложил нападающему подписать новое соглашение.

Также в июне Мосгорсуд должен пересмотреть приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Их осудили за две драки в центре Москвы.

Кокорина недавно вышедшего из тюрьмы, признали лучшим игроком РПЛ в марте.