Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят в июне

«Заседание назначено на 17 июня, на 10:00», — отметила она.

Ранее Кокорин, Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий направили жалобу в Кассационный суд. Они считают, что их необоснованно привлекли к уголовной ответственности.

Кассационная инстанция подтвердила, что признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве по отношению к бывшему директору департамента Минпромторга Дениса Пака было необоснованным. В связи с этим судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор. В нем содержались существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона.

Футболисты и другие фигуранты дела были задействованы в двух драках в октябре 2018 года. Сначала им под горячую руку попался Соловчук. Потом компания поссорилась с чиновником из Минпромторга Денисом Паком.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы признал их виновными в хулиганстве. Александр Кокорин и Александр Протасовицкий получили по 1,5 года колонии, Павел Мамаев и Кирилл Кокорин — по году и пять месяцев. Все осужденные за драку уже вышли на свободу.