Спорт 22 апреля 2023, 23:41 Тренер «Шинника» возложил вину за проигрыш на «одного разгильдяя» Тренер «Шинника» Евсеев: проиграли из-за одного разгильдяя, больше его в команде нет Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев / «ВКонтакте»

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На пресс-конференции после матча «Шинника» и «Алании» главный тренер ярославской команды Вадим Евсеев обвинил в проигрыше «одного разгильдяя» и выгнал его из состава. Видео разместили в официальной группе «Шинника» в соцсети «ВКонтакте».

«Итог краткий. Из-за одного разгильдяя <…> мы проиграли, и поэтому с завтрашнего дня этого разгильдяя в команде нет», — подвел итоги встречи тренер «Шинника».

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Ярославская команда потерпела второе поражение в домашних матчах в нынешнем сезоне. Первое поражение «Шиннику» нанесла команда «Краснодар-2» в матче первого тура 17 июля.

Лучшим игроком матча «Шинник» — «Алания» назвали ярославца Романа Емельянова. Ярославцы уступили со счетом 0:1.

Матч между ФК «Химки» и «Торпедо» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 4:2 в пользу подмосковной команды. Встреча прошла на «Арене Химки». Сейчас подмосковные коллектив занимает 15-е место в турнирной таблице.