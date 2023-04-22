Подмосковье 22 апреля 2023, 20:59 Футбольный клуб «Химки» обыграл московский «Торпедо» со счетом 4:2

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Матч между футбольными клубами «Химки» и «Торпедо» завершился со счетом 4:2 в пользу подмосковных спортсменов. Встреча прошла на «Арене Химки» в рамках 24-го тура Мир Российской премьер-лиги.

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов открыл счет на 34-й минуте. Во втором тайме подмосковный полузащитник Резиуан Мирзов пробил пенальти. Результат коллег закрепил нападающий Владимир Хубулов на 63-й минуте.

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Спустя четыре минуты полузащитник химчан Неманья Главчич забил со штрафного. Этот мяч претендует на звание лучшего в 24-м туре.

«Было тяжело, особенно появилось напряжение, когда начали проигрывать. Но еще перед игрой мы пообщались и договорились, что будем стараться играть „низом“. Как только успокоились, сразу забили три гола», — рассказал капитан «Химок» Аяз Гулиев.

Сейчас «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 17 очков после 24 матчей и вплотную приблизилась к зоне стыковых матчей.

Накануне воскресенский «Химик» одержал четвертую победу в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги над красноярским «Соколом». Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных спортсменов.

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