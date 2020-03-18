Тренер Макгрегора рассказал о его следующем бое
Тренер Оуэн Родди поделился деталями следующего боя бывшего чемпиона UFC из Ирландии Конора Макгрегора. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ESPN.
По словам Родди, поединок пройдет 11 июля.
«Оппонентом Конора может быть кто угодно. Но, может быть, Джастин Гэтжи? Очень много разговоров вокруг этого парня. Он потрясающий спортсмен, и я был бы рад увидеть его в бою с Конором», — уточнил тренер.
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