Тренер Макгрегора рассказал о его следующем бое

По словам Родди, поединок пройдет 11 июля.

«Оппонентом Конора может быть кто угодно. Но, может быть, Джастин Гэтжи? Очень много разговоров вокруг этого парня. Он потрясающий спортсмен, и я был бы рад увидеть его в бою с Конором», — уточнил тренер.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова предположил, что встреча с Тони Фергюсоном пройдет в ОАЭ.