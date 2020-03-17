Отец Нурмагомедова рассказал, где может пройти бой с Фергюсоном в случае переноса

Коронавирус добрался и до спортивной сферы. Под угрозой переноса может оказаться бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Отец россиянина предположил, что встреча может пройти в ОАЭ.

«Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И, я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. <…> Абу-Даби вполне может быть, но тут как Дана Уайт договорится. Утверждать не могу, но больше шансов там», — заявил Абдулманап Нурмагомедов РБК.

Бой соперников должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Мэр города Билл Де Блазио ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса и запретил проводить массовые мероприятия. Президент UFC Дана Уайт не исключил, что бой могут перенести. Он сообщил, что место проведения поединка пока остается под вопросом.

Отец Хабиба заверил, что спортсмен чувствует себя хорошо и не боится коронавируса. Если бой с Фергюсоном пройдет при пустых трибунах, то это нисколько не огорчит россиянина.

«Что по поводу пустых трибун? Я думаю, что зрители — это хорошо, а без них — еще лучше», — заключил Абдулманап.

Сейчас в активе российского борца Хабиба Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.