Спорт 09 августа 2023, 23:38 Тренер «Локоматива» заявил, что Дзюба решает проблемы со здоровьем Тренер ФК «Локомотив» Галактионов: футболист Дзюба решает проблемы со здоровьем РИА «Новости»

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Пробемы со здоровьем возникли у нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, он сейчас занимается этим вопросом. Такое заявление сделал главый тренер ФК Михаил Галактионов. Его слова появились на официальном сайте клуба.

«Есть определенные проблемы со здоровьем, Артем их решает, медицинский штаб работает над этим», — сказал тренер.

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Он выразил надежду, что нападающий в скором времени вернется в команду. Ранее Дзюба не вышел на игру с казанским «Рубином». Матч состоялся в рамках второго тура «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу московских спортсменов.

Галактионов отметил, что в первом тайме все шло не очень хорошо для «Локомотива», но после перерыва игроки этой команды смогли забрать преимущество. Тренер также добавил, что в обороне пришлось нелегко, поскольку «Рубин» использовал вертикальный футбол.