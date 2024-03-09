Спорт 09 марта 2024, 14:24 Тренер «Краснодара» ответил на критику комментатора в свой адрес Тренер Ивич ответил на критику комментатора Генича после поражения «Краснодара» РИА «Новости»

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на критику комментатора Константина Генича в свой адрес. Слова специалиста привело издание «Чемпионат».

«Краснодар» 8 марта проиграл «Ростову» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:1. Генич написал в своем Telegram-канале, что «быки» не будут бороться за чемпионство, пока не начнут играть от себя, а не подстраиваться под соперника.

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«На самом деле он очень хорошо знает футбол. Может быть, он тренер?» — заявил Ивич.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» располагается на первом месте с 39 очками. Подопечных Ивича может обогнать «Зенит», если обыграет екатеринбургский «Урал». У петербуржцев сейчас 37 баллов.

Руководство Российской премьер-лиги ранее решило перенести матчи 21-го тура, который изначально запланировали на середину марта. На какую именно дату назначат соревнования, пока неизвестно.