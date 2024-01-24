Спорт 24 января 2024, 17:39 Дерби ЦСКА — «Спартак» перенесут из-за президентских выборов РПЛ сообщила о переносе матчей 21-го тура из-за выборов президента Edgar Breshchanov/Global Look Press

Читать 360tv в

Руководство Российской премьер-лиги решило перенести матчи 21-го тура, который должен был состояться в середине марта. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе РПЛ.

Совет Федерации в декабре принял постановлении о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Именно эта дата была предварительной для матчей 21-го тура РПЛ.

Реклама

«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги», — заявили в пресс-службе.

Среди прочих матчей в 21-м туре должно пройти московское дерби ЦСКА — «Спартак». Пока неизвестно, на какую именно дату перенесут игры, сообщил сайт kp.ru.

Российский футбольный союз ранее сообщил, что следующий сезон РПЛ начнется 19 июля. Завершение его первой части запланировали на 15 декабря. Текущий сезон Кубка России закончится 2 июня, а новый стартует 23 июля.