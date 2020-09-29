Тренер «Динамо» подал в отставку после поражения от «Химок»

Кирилл Новиков принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо». Он связал свое решение с последними поражениями команды. В прошлой игре московский клуб проиграл «Химкам».

«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку», — написал он в Instagram.

Новиков сказал спасибо футболистам, своему штабу и другим специалистам за совместную работу. Он высказал благодарность руководству клуба за поддержку и доверие.

В посте тренер упомянул и болельщиков, которые переживали с «Динамо» много побед. Новиков заметил, что успехов не было бы без поддержки футбольных фанатов.

Кирилл Новиков сначала в качестве футболиста в конце 1990-х и начале 2000-х играл за «Динамо», а потом пришел туда как тренер. Он занимался как с юношеской командой, так и со взрослыми спортсменами. В свое время работал в питерском «Динамо». С 2019 года являлся главным тренером московского клуба.

Московское «Динамо» 28 сентября проиграло ФК «Химки» со счетом 0:1. Матч проходил в рамках РПЛ. Об этом сообщил портал «Чемпионат.com».

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