Черчесов отреагировал на возможное возвращение Акинфеева в сборную

Вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву нужно самому для себя принять решение о возвращении в российскую сбоную по футболу. Таким мнением поделился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Клуб ему не запрещает <…> Игорь сам для себя должен понять, как развивается ситуация. Тогда первый, кто об этом будет знать, наверное, буду я», — приводит ТАСС слова Черчесов.

В октябре 2018 года после чемпионата мира в России Акинфеев заявил о завершении своей карьеры российской сборной. В ее составе футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

На его счету 111 матчей за главную команду. В июле, после матча 30-го тура российской Премьер-Лиги (РПЛ) Акинфеев вышел на второе место по числу сыгранных матчей в РПЛ, обогнав Сергея Семака — 457.