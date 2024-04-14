Спорт 14 апреля 2024, 15:51 Тренер Абаскаль покинул «Спартак» «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста главного тренера РИА «Новости»

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Испанец Гильермо Абаскаль, возглавлявший «Спартак» с лета 2022 года, покидает футбольный клуб. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что к следующему матчу полуфинала Пути РПЛ против «Зенита», который намечен на 17 апреля, «Спартак» будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

В минувшем сезоне столичный клуб стал бронзовым призером РПЛ. Сейчас «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы российского чемпионата.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что возглавить «Спартак» после ухода Абаскаля может Валерий Карпин.