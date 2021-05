Песню Моргенштерна исключили из плейлиста Евро-2020

Песню Моргенштерна вычеркнули из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу. Причиной стало обилие нецензурной лексики, сообщило РИА «Новости».

Альбом для Евро-2020 презентовали 14 мая. Всего в нем почти 100 песен. Официальной композицией чемпионата стал трек We Are The People диджея и продюсера Мартина Гаррикса. Он исполняет ее вместе с Боно и Эджем из группы U2.

Помимо композиции LECK Моргенштерна, Иманбека и Fatty Wap, в список из-за оскорблений и обилия мата не попал трек и «Нету интереса» от 10age.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 крупных городах. В прошлом году чемпионат отменили из-за пандемии коронавируса. В России матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге. «Газпром-Арена» примет сразу семь матчей чемпионата. Первый из них состоится на стадионе на Крестовском острове уже 12 июня.

Если на матчи пустят иностранных болельщиков, они смогут пользоваться рядом преференций. Как и во время ЧМ-2018, они получат Fan ID. Владельцы билетов смогут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте в дни матчей.