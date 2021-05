Музыканты U2 и диджей из Нидерландов представили официальную песню Евро-2020

Нидерландский диджей Мартин Гаррикс вместе с Боно и Эджем из U2 записал официальную песню чемпионата Европы по футболу, который пройдет этим летом. Она называется We Are The Peoplе. Клип на композицию уже появился на YouTube.

Видео опубликовали 14 мая. За несколько часов его посмотрели более 160 тысяч раз. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 крупных городах Европы. Так решили поступить в честь 60-летия турнира еще в 2012 году. Чемпионат должен был состояться в прошлом году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. В России матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге. Ранее в Северную столицу и Севилью перенесли дополнительные встречи из Бильбао и Дублина. В апреле генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, что на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге на стадион пустят 50% болельщиков от его вместимости.