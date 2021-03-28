Трех российских штангистов дисквалифицировали за нарушения антидопинговых правил

Российских штангистов Надежду Евстюхину, Давида Беджаняна и Олега Чена дисквалифицировали за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В июне прошлого года организация сообщила, что в пробах спортсменов обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. Это вещество относится к группе андрогенных анаболических стероидов, уточнило РИА «Новости». Тогда было решено временно дисквалифицировать всех спортсменов с августа 2019 года. Их подозревали еще в другом нарушении антидопинговых правил.

В результате срок дисквалификации Олега Чена отсчитывается с 15 ноября 2017 года по 15 ноября 2021 года. Давид Беджанян отстранен до 9 декабря 2021-го. Надежда Евстюхина дисквалифицирована на два года, срок истек 18 июня прошлого года. Но она была отстранена еще с 17 июня 2016 года по 17 июня 2018 года.

В начале марта судьи дисквалифицировали российского бойца MMA Петра Яна во время поединка на турнире UFC с американцем Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар. В результате победа досталась спортсмену из Америки.