Спорт 16 августа 2023, 16:57 Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» может сорваться «Динамо» сообщило о проблемах с переходом полузащитника Захаряна в «Реал Сосьедад» Фото: championat.com

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Условия трансфера полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад» полностью согласованы, однако при переходе футболиста возникли проблемы. Об этом сообщила пресс-служба московского «Динамо».

Ранее сообщалось о достижении договоренности между клубами относительно перехода Захаряна, но позже стало известно, что возникли проблемы в переговорах между футболистом и испанской командой.

Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон. Пресс-служба московского «Динамо»

Пока неясно, какие именно проблемы возникли и как их будут решать.

Медосмотр Захаряна перед переходом в «Реал Сосьедад» был запланирован на 15 августа. Однако футболист не улетел в Испанию и вернулся к тренировкам с «Динамо» в Москве.