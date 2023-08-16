16 августа 2023, 16:57
Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» может сорваться
«Динамо» сообщило о проблемах с переходом полузащитника Захаряна в «Реал Сосьедад»
Условия трансфера полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад» полностью согласованы, однако при переходе футболиста возникли проблемы. Об этом сообщила пресс-служба московского «Динамо».
Ранее сообщалось о достижении договоренности между клубами относительно перехода Захаряна, но позже стало известно, что возникли проблемы в переговорах между футболистом и испанской командой.
Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон.
Пресс-служба московского «Динамо»
Пока неясно, какие именно проблемы возникли и как их будут решать.
Медосмотр Захаряна перед переходом в «Реал Сосьедад» был запланирован на 15 августа. Однако футболист не улетел в Испанию и вернулся к тренировкам с «Динамо» в Москве.
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