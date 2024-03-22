Спорт 22 марта 2024, 20:47 «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина «Трактор» выиграл четвертую игру у «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Freepik

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Челябинский «Трактор» одержал четвертую победу над московским «Динамо» и вышел полуфинал Кубка Гагарина. Игра завершилась со счётом 5:4.

Уральцы в итоге не позволили победителю регулярного чемпионата нынешнего сезона добиться хотя бы одной победы в серии.

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У челябинцев заброшенными шайбами отметились Чарльз Робинсон, Даниил Юртайкин, Антон Бурдасов, Джек Родуолд и Максим Шабанов.

За «Динамо» голы забили Седрик Пакетт, Эрик О’Делл и Джордан Уил, который отметился дублем.

«Трактор» стал первой командой, которая оформила выход в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Соперником команды в следующей стадии станет победитель противостояния между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». «Трактор» первую игру серии проведет в гостях.

Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» уволил главного тренера Михаила Кравца после поражения от «Локомотива» со счетом 0:7.