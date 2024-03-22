22 марта 2024, 20:47
«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина
«Трактор» выиграл четвертую игру у «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Челябинский «Трактор» одержал четвертую победу над московским «Динамо» и вышел полуфинал Кубка Гагарина. Игра завершилась со счётом 5:4.
Уральцы в итоге не позволили победителю регулярного чемпионата нынешнего сезона добиться хотя бы одной победы в серии.
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У челябинцев заброшенными шайбами отметились Чарльз Робинсон, Даниил Юртайкин, Антон Бурдасов, Джек Родуолд и Максим Шабанов.
За «Динамо» голы забили Седрик Пакетт, Эрик О’Делл и Джордан Уил, который отметился дублем.
«Трактор» стал первой командой, которая оформила выход в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Соперником команды в следующей стадии станет победитель противостояния между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». «Трактор» первую игру серии проведет в гостях.
Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» уволил главного тренера Михаила Кравца после поражения от «Локомотива» со счетом 0:7.
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