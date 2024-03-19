Спорт 19 марта 2024, 16:06 «Авангард» уволил главного тренера после поражения в матче с «Локомотивом» Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с главным тренером Кравцом Alexander Kulebyakin/Global Look Press

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Омский хоккейный клуб «Авангард» уволил главного тренера Михаила Кравца. Он возглавлял команду с 2022 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили Сергея Звягина.

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«„Авангард“ расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом», — сообщили в пресс-службе.

Накануне «Авангард» потерпел разгромное поражение в матче с «Локомотивом» в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина. Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 7:0.

В феврале омичи прервали победную пятиматчевую серию петербуржцев. «Авангард» обыграл СКА со счетом 9:5.

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