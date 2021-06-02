Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Польши. Товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы прошел во Вроцлаве и завершился со счетом 1:1.

На четвертой минуте встречи ворота россиян поразил Якуб Шверчок. Вячеслав Караваев сравнял счет на 21-й минуте.

Перед началом матча, как сообщало РИА «Новости», некоторые болельщики стали свистеть во время исполнения гимна России.

Когда диктор объявил, что главный тренер россиян — Станислав Черчесов, фанаты зааплодировали. Ранее Черчесов тренировал польскую «Легию», выиграв с ней чемпионат и Кубок Польши.

Перед Евро-2020 россияне 5 июня примут в Москве сборную Болгарии. Поляки 8 июня встретятся с командой Исландии.

В прошлом году чемпионат Европы по футболу отменили из-за коронавируса. Игры перенесли на лето 2021 года. Матчи пойдут с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах, включая Санкт-Петербург. Название Евро-2020 решили оставить.

В групповом этапе российские игроки встретятся с бельгийцами (12 июня), финнами (16 июня) и датчанами (21 июня).

Сборная Польши попала в одну группу со Словакией, Испанией и Швецией.