Спорт 31 марта 2024, 08:58 Тим Цзю не смог защитить титул чемпиона по боксу по версии WBO Тим Цзю проиграл американцу Фундоре и лишился титула чемпиона по версии WBO Соцсети Тима Цзю

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Сын советского боксера, бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим в тяжелом поединке проиграл американцу Себастьяну Фундоре. Поединок окончился со счетом 161-112, 112-116, 115-113. Цзю лишился титула чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Матч проходил в Лас-Вегасе. У 29-летнего Тима Цзю на профессиональном ринге 24 победы и одно поражение в 25 поединках.

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После боя с Себастьяном Фундорой он не сможет выйти на поединок против лидера рейтинга pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий) Теренса Кроуфорда. Вероятно, промоутеры боксера организуют матч-реванш.

В середине марта Тим Цзю выиграл временный пояс чемпиона WBO в категории до 69,9 килограмма. Он оказался сильнее представителя США Тони Харрисона.