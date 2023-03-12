Мир 12 марта 2023, 10:25 Тим Цзю стал временным чемпионом мира по версии WBO Боксер Тим Цзю завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO Соцсети

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Боксер Тим Цзю, 28-летний сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, удостоился титула временного чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 69,9 килограмма. Он победил американца Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде 12-раундового поединка, который состоялся сегодня в Сиднее. Трансляцию турнира вел канал «Матч ТВ».

Цзю-младший одержал 22-ю победу (из них 16 — нокаутом) при полном отсутствии поражений. А для 32-летнего Харрисона это было четвертое поражение при 29 победах и одной ничьей.

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Цзю дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и уже удостоился множества почетных титулов. В частности, его признавали чемпионом Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации, чемпионом Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO.

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