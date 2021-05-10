Теннисисты Карацев и Медведев встретятся во втором круге турнира ATP

Российский теннисист Аслан Карацев успешно выступил в 1/32 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Риме. Спортсмен прошел во второй круг после победы над сербом Миомиром Кецмановичем. Об этом сообщила «Газета.ru».

Борьба за путевку во второй круг продолжалась один час 44 минуты. Карацев одержал победу в двух сетах с результатами 7:6, 6:4.

В 1/16 финала турнира Карацеву предстоит борьба с Даниилом Медведевым, который в прошлом году стал чемпионом АТР.

Об Аслане Карацеве заговорили после Открытого чемпионата Австралии 2021 года, где 27-летний спортсмен впервые прошел в полуфинал турнира Большого шлема. Обыграв именитых спортсменов, россиянин проиграл только первой ракетке мира Новаку Джоковичу.