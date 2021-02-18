Россиянин стал открытием на Australian Open. Удивительная история Аслана Карацева

Аслан Карацев — темная лошадка в мире профессионального тенниса. В пандемию ему удалось совершить прорыв и пройти в полуфинал Australian Open, где он уступил только первой ракетке Новаку Джоковичу.

Россиянин Аслан Карацев в 2020 совершил спортивный прорыв, а спустя несколько месяцев попал в полуфинал турнира «Большого шлема». Начав на позиции 114-й ракетки в мире, Карацев оставил позади звездных теннисистов, но проиграл Новаку Джоковичу со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Может показаться, что 27 лет — это слишком поздно для дебюта на чемпионатах «Большого шлема» и спортивной карьеры. Однако профессионалы тенниса с этим не согласны. Олимпийский чемпион Евгений Кафельников рассказал «360», что Аслан обладает хорошими физическими данными, а прекрасный спортивный путь в 27 лет уже не считается поздним.

«Вне зависимости от результата — это успех. Но в дальнейшем все будет в руках от самого Аслана», — добавил спортсмен.

Что известно о восходящей звезде

О 27-летнем теннисисте известно не так уж много. Аслан Карацев родился во Владикавказе, а затем переехал с семьей в Израиль, где он и познакомился с теннисом и тренировался у Владимира Рабиновича. Уже в 12 лет юный спортсмен стал чемпионом Израиля, писал Sports.ru. Спустя два года Карацев очутился в Таганроге, где его наставником стал Александр Куприн.

«Когда Аслан начал тренироваться в Таганроге, заметно было, что он очень перспективный, интересный игрок», — рассказал Куприн изданию «Спорт Экспресс».

Повзрослев, спортсмен начал тренироваться в Европе, в частности в Германии и Испании. Потом выбор места для тренировок пал на Минск.

«Хороший город, хорошие условия. У меня там тренер, и мы с ним хорошо ладим. Я его знаю давно», — рассказал спортсмен на Открытом чемпионате Санкт-Петербурга в 2020 году.

Потом теннисист получил травму и ненадолго выбыл из спортаю

Получив травму, теннисист ненадолго выбыл, но не хотел бросать спорт, рассказывал он в интервью Eurosport.

В детстве теннисист восхищался знаменитым швейцарцем Роджером Федерером. По словам бывшего тренера Карацева, Куприн пытался копировать его технику и буквально с утра до вечера смотрел, как играет Федерер, написал «Спорт Экспресс».

В октябре прошлого года Карацев ставил перед собой цель попасть в основную сетку Australian Open, а затем оказаться в рейтингах топ-50 и топ-20. Он говорил, что не уступает спортсменам, которые стоят выше его, но «проблемы больше были в голове».

Аслану Карацеву удалось обратить на себя внимание, и, по мнению спортсменов, он не будет оставаться на достигнутом. Советская и российская теннисистка Анна Дмитриева спрогнозировала «360» дальнейший спортивный путь теннисиста.

Он будет играть все турниры, в которых не мог участвовать. Он может себя проверить на всех этапах. Карацев показал, что может играть со всеми и показал, что может стать профессиональным спортсменом. Анна Дмитриева.

Прорыв в спорте

До Australian Open Карацев никогда не выступал на турнирах «Большого шлема». К февралю он выиграл три турнира младшей серии ATP. Он также участвовал в «Кубке Кремля», где обыграл Даниила Медведева.

Карацев совершил прорыв в 2020 году в период пандемии. Он успешно отыграл на «челленджерах». На Australian Open он привлек к себе внимание внезапной победой над девятой ракеткой мира Диего Шварцманом.

«Не ожидал такого результата от Аслана. Он меня приятно удивил. Не знаю, насколько далеко ему удастся зайти на турнире, но возможности у него есть. В любом случае, очень за него рад», — прокомментировал его победу экс-первая ракетка Евгений Кафельников.

В четвертом раунде он одолел канадца Оже-Альяссима и уже в четвертьфинале победил болгарина Григора Димитрова. В интервью Eurosport Карацев объяснил успех тем, что долго работал с тренерами.

Никогда не знаешь, когда это стрельнет. Стрельнул сейчас Аслан Карацев.

Финал Australian Open состоится 21 февраля. Благодаря победе над россиянином Новак Джокович сыграет либо с Даниилом Медведевым, либо со Стефаносом Циципасом.