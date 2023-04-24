24 апреля 2023, 20:17
Теннисистку сняли с рейса польской авиакомпании из-за российского гражданства
Польская авиакомпания не пустила теннисистку Дьяченко на рейс из-за российского паспорта
Польская авиакомпания LOT сняла с рейса теннисистку Виталию Дьяченко. Причиной такого решения было названо наличие у спортсменки российского паспорта. Об этом она сообщила в соцсетях. Слова девушки привело Nation News.
«Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines по направлению Каир — Варшава — Ницца, так как я обладательница российского паспорта», — написала она.
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По словам россиянки, у нее были письма поддержки от Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF). Дьяченко отметила, что после отказа в вылете ей пришлось на 18 часов задержаться в аэропорте Каира. Теперь российская теннисистка не сможет выступить на турнире в Ницце и пропустит еще одну игровую неделю.
Дьяченко находится на 250-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Ранее россиянину отказали во въезде в Молдавию. Причиной стало предположение об участии мужчины в специальной военной операции на Украине.
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